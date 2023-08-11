Гончаренко: «Спартак» способствует тому, чтобы футбол был качественным и открытым»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко не думал, что команда найдет в себе силы выиграть матч 4-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2), проигрывая в концовке.

«Даже мне сложно припомнить такой эмоциональный матч, имея за плечами опыт Лиги чемпионов и Лиги Европы. Это «Спартак», он способствует тому, чтобы футбол был качественным и открытым. Красно-белые атакуют сами, делают это хорошо и дают атаковать нам. Сейчас забивается много голов. Это отличие от того, что было даже пять лет назад. Даже нам было сложно предсказать, что мы найдем в себе силы выиграть матч, проигрывая в концовке. Конечно, мы довольны. Могу сказать, что нам в таблицу надо заглядывать только после нового года», — сказал Гончаренко.