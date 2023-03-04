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Сегодня, 13:57

Гончаренко о матче со «Спартаком»: «Настраиваем команду на то, что любого соперника можно обыграть»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ против «Спартака».

— Физически и эмоционально мы хорошо смотрелись в кубковых матчах, поэтому повода для недовольства нет, — сказал Гончаренко в интервью «Матч Премьер». — Понятно, что это уже чемпионат России, но со всех сторон мы хорошо готовы.

— Трижды за месяц вам придется играть со «Спартаком». Как вам такая серия?

— Так или иначе так попадает, что с кем-то сыграешь три раза. Это вполне нормальная ситуация, может тяжеловато будет в третьем матче, но он будет далеко в апреле.

— Кулаков и Мишкич сегодня не в стартовом составе. Почему?

— Нам надо варьировать состав, чтобы многие чувствовали игровой ритм. Поэтому приняли такое решение.

— Восемь матчей без поражений у «Спартака», семь — у «Урала», а если считать кубковые игры, то 13. При каких обстоятельствах ничейный результат может удовлетворить команду?

— Мы не разделяем матчи на кубковые и в чемпионате. Неважно, какая серия, вся энергия направлена на сегодняшнюю игру.

— «Урал» сегодня играет на победу?

— Во всяком случае мы настраиваем команду на то, что любого соперника можно обыграть.

Матч пройдет в Москве и начнется в 14:00 мск.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Урал

ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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