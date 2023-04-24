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Гончаренко о судействе: «Давайте зададим Москве вопрос, может, нас услышат»

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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко отреагировал на пропуск игр футболистами екатеринбуржцев из-за перебора карточек.

«Сейчас много судейских решений, много чего будут смотреть или не смотреть. Понятно, что к нам будет меньше интереса, потому что там до Москвы может даже не дойти то, о чем мы будем говорить. Есть другие команды, которым уделяют внимание.

Нельзя не заметить одни и те же странные вещи. Сейчас идет конец сезона, у нас один, два, три игрока пропускают матчи. Имея только одно нарушение — они тут же получают желтую карточку. У меня это вызывает улыбку. Наверное, на это стоит обратить внимание. Мишкич нарушает только один раз, тут же получает желтую карточку и пропускает следующую игру. Бевеев получает желтую карточку, наверное, потому что рефери со стороны показалось, что он что-то делал не так. Хотя со стороны Бевеева вообще никаких действий не было. Случайность? Давайте зададим этот вопрос, случайность это или нет… Возьмем кубковый матч предстоящий с ЦСКА, у нас два игрока пропускают из-за карточек. Может быть, мелочи, а если будут смотреть ВАР, то будут замечать это все. Пусть наш судейский комитет даст оценку эпизодам в матче с «Ростовом». Давайте зададим Москве вопрос, может, нас услышат», — заявил Гончаренко на пресс-конференции после матча 24-тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

«Урал» с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Футбол
РПЛ
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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