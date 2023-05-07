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Сегодня, 17:38

Гончаренко — о ничьей «Урала» с «Пари НН»: «Недобор очков в чемпионате связан с тем, что мы распыляемся на Кубок»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный результат команды в матче 26-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0). Клуб из Екатеринбурга не может победить в чемпионате России на протяжении 7 встреч.

«Мы находимся в том состоянии, что если бы мы были чуть свежее и эмоциональнее, то усилили бы давление в концовке игры. А так, видно, когда играем третий матч в неделю, нам приходится очень сложно. Но с этим надо учиться справляться. Мы держали игру под контролем, много владели мячом, имели какие-то подходы.

Недобор очков в чемпионате связан с тем, что мы распыляемся на Кубок. Хотя, опять же, это правильно для нас. Мы должны запомнить, что полный стадион в Екатеринбурге на матче с ЦСКА мы собрали потому, что мы правильно относимся как к чемпионату, так и к Кубку«, — заявил Гончаренко на пресс-конференции после матча.

После 26 туров РПЛ «Урал» набрал 27 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице, «Нижний Новгород» (23) идет на 14-й строчке.

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/8991
ФК Нижний Новгород
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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