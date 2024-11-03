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Гончаренко: «Черенков — это человек, который превращал футбол в искусство»

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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от просмотра фильма о легенде «Спартака» Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист».

«Черенков для меня — это мозг, диспетчер, неординарный футболист. Игрок, на которого приходили люди. Человек, который превращал футбол в искусство. Я поддерживаю то, что можно критиковать и «Движение вверх», и фильм про Харламова — там можно искать какие-то недостатки, но это все-таки богатая история, и хоккейная, и баскетбольная, и футбольная. Мои ожидания от таких фильмов — чтобы это была максимально правдивая история, но, по крайней мере, чтобы люди помнили, что такие люди были в хоккее, баскетболе и футболе», — сказал Гончаренко.

Фильм «Федя. Народный футболист» вышел в прокат в четверг, 31 октября.

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