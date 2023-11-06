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Сегодня, 19:48

Гончаренко — о результатах «Урала»: «Нам надо как-то остановить это падение»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Рубина» (0:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«К сожалению, у нас накопилось большое количество матчей, когда мы чуть-чуть по многим компонентам лучше соперника, но проигрываем или играем вничью. Мы допускаем мелкие просчеты в защите, индивидуальные ошибки. Это приводит к тому, что мы проигрываем. Наверное, по тому количеству моментов, на гол мы могли наиграть.

Нам как-то надо это падение остановить. Разные средства пробуем, но пока у нас не получается. К сожалению, пока так», – сказал Гончаренко на пресс-конференции.

«Урал» потерпел четвертое поражение подряд во всех турнирах. Кроме того, команда Виктора Гончаренко с 19 августа не побеждает в РПЛ – в 5-м туре екатеринбуржцы обыграли «Балтику» (1:0).

С 16 очками «Урал» занимает 12-е место в РПЛ.

Источник: Telegram-канал ФК «Урал»
Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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