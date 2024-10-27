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Сегодня, 17:36

Гончаренко пожаловался на календарь после поражения «Пари НН» от «Спартака»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче 13-го тура РПЛ.

— «Спартак» имел на день больше для подготовки, при этом «Пари НН» играл и добирался из «Краснодара». Сыграло ли это роль?

— Это продолжение ответа на вопрос по поводу судейства. Все это касается и календаря. Посмотрите на время начала нашего матча и день, когда мы играем... Но это данность. К нам отношение по остаточному принципу. Почему «Ливерпуль» показывают в 12 дня? Потому что надо показать его на азиатский рынок. Основные какие матчи? Московских команд и «Зенита». А мы в Краснодаре играем в 20:15, а потом в 14 часов в Нижнем... Нас никто не спрашивает. Можно говорить о борьбе за календарь, но по факту: сперва всех расставят, а потом уже нас. Для кого-то это новость?

— Повлиять на это можно?

— А вы можете представить, что «Зенит» — «Спартак» играется в неудобное время, а «Нижний» с «Оренбургом» будут играть в семь вечера? Ну вот и все... Нам надо быть готовыми, быть сильнее. Долго мы ехали и в Краснодар, и оттуда. Но большая обойма оставалась дома.

«Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» (12) сохраняет 12-ю позицию.

РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
Виктор Гончаренко

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