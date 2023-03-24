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Гончаренко прокомментировал дисквалификацию на три матча за ненормативную лексику

Виктор Гончаренко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о своей дисквалификации на три матча за ненормативную лексику в адрес арбитра в ходе матча 20-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

«Я был очень сильно шокирован вообще красной карточкой. Я так и не понял за что. Второй момент — мы понимаем, что если записали в протоколе, то нет никаких шансов. Ты не можешь доказать, прав или нет — тебе влепят какое-то количество игр. И третий момент, читать за нецензурную брань — для меня это шок, режет глаз. На самом деле такого не было, но давайте сходить из того, что жизнь в принципе не совсем справедлива. Нужно принять эту ситуацию и, к сожалению, нам толком никто не объяснил, почему получил красную карточку», — заявил Гончаренко в интервью официальному YouTube-каналу «Урала».

Гончаренко был удален в добавленное время матча против столичного «Динамо». Специалист получил красную карточку за споры с главным арбитром встречи Алексеем Амелиным.

Виктор Гончаренко. Гончаренко дисквалифицирован на три матча РПЛ
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=A3I2vjriEOI
Футбол
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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