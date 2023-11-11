Гончаренко — о судействе в матче с «Крыльями»: «Нас зажали желтыми карточками, свистели те фолы, которых не было»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко остался недоволен судейством в матче 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:3).

Екатеринбургский клуб продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до 10 матчей.

«Получил желтую карточку во втором тайме? По крайней мере, в конце игры. Считаю, что нас зажали желтыми карточками и стандартными положения. Свистели те фолы, которых не было, для нас это привычная ситуация. Не считаю, что у Юрия Газинского была красная карточка. Он эмоционально себя вел, когда все валяются на поле, на это команда реагирует нервно. Сейчас ему дадут дисквалификацию. В нашем случае никто не будет смотреть, две-три игры, это ситуация, которую мы понимаем», — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

На данный момент клуб из Екатеринбурга занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 16 очков. В 16-м туре команда Гончаренко дома сыграет против «Краснодара». Матч пройдет 26 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени.