Гончаренко: «Шеттине — игрок с хорошим уровнем. Надеемся, он продолжит забивать голы»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча стартового тура РПЛ против ЦСКА.

— Шеттине хорошо готов, но мы понимаем, что чемпионат такой, что сразу вписаться сложно, — сказал Гончаренко в интервью «Матч Премьер». — Будем шаг за шагом его выпускать. Он игрок с хорошим уровнем. Мы надеемся, он продолжит забивать голы.

— Не устали играть с ЦСКА?

— Нет, наоборот приятно, потому что на таком уровне ты учишься выходить из прессинга, самому прессинговать. Это хороший вариант получить практику.

Матч пройдет сегодня, 22 июля в Екатеринбурге и начнется в 13.00 мск.