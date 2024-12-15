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Сегодня, 20:00

Гончаренко выбрал лучшего футболиста года

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2024 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко поставил на первое место полузащитника «Монако» Александра Головина.

Также в его пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар»), Вендел («Зенит»), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).

В 2023 году лучшим футболистом в России был признан Головин.

6
Александр Головин
ФК Монако
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Виктор Гончаренко
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