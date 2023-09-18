Гончаренко: «Если мы так расстроены ничьей с «Факелом», значит у команды становится правильная психология»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный результат в матче 8-го тура РПЛ против «Факела» (0:0).

«Наверное, если мы так сильно расстроены результатом матча, то правильная психология становится у команды. Слабое начало в нашем исполнении, достаточно неожиданное. Первый фол, несколько угловых, потом мы немножко зажались. Первый тайм, исходя из этого, вообще выпал у нас.

Во втором тайме, конечно, мы взяли игру под контроль. Наверное, по тем моментам, которые создали, мы должны были выиграть, но реализация сегодня была не на должном уровне», – сказал Гончаренко на пресс-конференции.

«Урал» с 14 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 8 туров. В следующем матче екатеринбуржцы на своем поле сыграют с «Локомотивом» в FONBET Кубке России.