Гончаренко высказался о подписании Кики в «Урал»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о подписании защитника Кики и других трансферах команды.

«Кики 28 лет. Но, например, Кулаков, Филипенко и Газинский приходили к нам в очень серьезном возрасте. Кики для защитника находится в очень хорошем возрасте. Аюпов нужен для командной химии. И сейчас, как я надеюсь, к нам будут приходить игроки другого возраста, которые будут с командой долго. Будем снижать средний возраст. Кики играл в сильном чемпионате, был капитаном. Проводил очень много времени на поле. Он из тех игроков, с которым мы можем двигать наш поезд, толкать его», — приводит слова Гончаренко e1.ru.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб подписал контракт с защитником «Визелы» Кики.

В текущем сезоне 28-летний португалец провел 32 матча в составе «Визелы», забив гол и отдав результативную передачу.