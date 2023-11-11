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Сегодня, 16:59

Гончаренко — о своем будущем в «Урале»: «Контакт с президентом хороший, но такие вопросы решаются внутри»

Алина Савинова
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги матча 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:3).

«В первом тайме из-за того, что мы прессинговали не так, как хотели, позволили «Крыльям» играть в футбол, который им удобен. Во втором тайме мы сделали замены, это изменили, выровняли игру, быстро забили ответный гол. Затем начали очень просто терять мяч на флангах, «Крылья» стали проводить быстрые атаки», — приводит Metaratings.ru слова Гончаренко.

Также 46-летний специалист ответил на вопрос о контакте с президентом клуба относительно своих дальнейших перспектив в команде.

«Контакт хороший, но такие вопросы в любом случае решаются внутри клуба», — добавил он.

«Урал» продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до 10 матчей. На данный момент клуб из Екатеринбурга занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 16 очков. В 16-м туре команда Гончаренко дома сыграет против «Краснодара». Матч пройдет 26 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени.

Гончаренко возглавил «Урал» в августе 2022 года, подписав контракт с клубом на два года.

Источник: https://metaratings.ru/news/goncharenko-o-svoyom-budushem-kontakt-s-prezidentom-khoroshii-no-takie-voprosy-reshayutsya-vnutri-304520/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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