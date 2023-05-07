Гонгадзе: «На данный момент «Факел» не конкурент «Зениту»

Форвард «Факела» Георгий Гонгадзе поделился мнением о лидерстве «Зенита» в чемпионате России.

— Благодаря вашей победе «Зенит» может оформить чемпионство, обыграв «Спартак». Перед матчем обсуждали как-то это?

— Никак не обсуждали, — приводит слова Гонгадзе «РБ Спорт». — Не смотрели на это вообще.

— Вас не удивляет, что «Зенит» чемпион?

— Нет.

— Почему?

— «Зенит» — это гранд РПЛ, у него хороший подбор игроков. Чему тут удивляться.

— Как вы думаете, кто конкурент «Зениту»? Может быть, в следующем сезоне.

— На самом деле, все конкуренты: ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Краснодар».

— Почему вы не называете «Факел»? «Факел» не конкурент «Зениту»?

— На данный момент нет. Будем называть вещи своими именами. Мы все-таки команда, которая борется за выживание. Было бы глупо сказать, что мы претендуем на первое место.