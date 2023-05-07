Гонгадзе: «На данный момент «Факел» не конкурент «Зениту»

Сегодня, 06:07
Форвард «Факела» Георгий Гонгадзе поделился мнением о лидерстве «Зенита» в чемпионате России.
— Благодаря вашей победе «Зенит» может оформить чемпионство, обыграв «Спартак». Перед матчем обсуждали как-то это?
— Никак не обсуждали, — приводит слова Гонгадзе «РБ Спорт». — Не смотрели на это вообще.
— Вас не удивляет, что «Зенит» чемпион?
— Нет.
— Почему?
— «Зенит» — это гранд РПЛ, у него хороший подбор игроков. Чему тут удивляться.
— Как вы думаете, кто конкурент «Зениту»? Может быть, в следующем сезоне.
— На самом деле, все конкуренты: ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Краснодар».
— Почему вы не называете «Факел»? «Факел» не конкурент «Зениту»?
— На данный момент нет. Будем называть вещи своими именами. Мы все-таки команда, которая борется за выживание. Было бы глупо сказать, что мы претендуем на первое место.