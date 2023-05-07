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Сегодня, 04:17

Гонгадзе оценил первый матч «Факела» под руководством Евсеева

Сергей Разин
корреспондент
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Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе подвел итоги матча 26-го тура против «Ростова» (2:0).

— Замечательная атмосфера, болельщики с нами ездят, они нас всегда поддерживают, — приводит слова Гонгадзе «РБ Спорт». — Все замечательно.

— Как вам Вадим Валентинович Евсеев как тренер?

— Прекрасно. Выиграли 2:0. Все замечательно.

— Что он говорит игрокам? Вы находитесь в зоне стыков. Как он настраивает команду?

— Мотивирует, тренирует в первую очередь. Направляет нас правильно, говорит правильные вещи, доносит до игроков определенные тактические вещи, корректирует какие-то моменты на тренировке. У нас была неделя и за неделю мы впитали — вот результат.

— Вы чувствуете различия между предыдущем тренером и нынешним.

— Это некомпетентно.

— Вы приехали к «Ростову», который идет на втором месте. Лично вы чего опасались?

— Ничего. Мы играли от себя, готовились, разбирали «Ростов». Вадим Валентинович нам все показал, рассказал, как действовать. Команда на втором месте идет. Мы уважаем соперника. Поэтому настраиваться не приходиться.

— Вас не смутило то, что арбитра поменяли перед матчем?

— Лично меня нет и команду тоже. Руководство запросило объяснения какие-то. Для нас это неважно. Мы выходим, у нас есть ворота, ровное поле и мы играем.

«Ростов» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, но по итогам тура команду Валерия Карпина могут обойти «Спартак» и ЦСКА. «Факел» с 24 очками — на 13-й строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gongadze-rasskazal-kak-evseev-nastraivaet-igrokov-fakela-na-matchi/
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
Георгий Гонгадзе
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