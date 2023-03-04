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Гонгадзе: «От этой ничьей с «Химками» большой осадок»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе прокомментировал ничью с «Химками» (1:1) в матче 18-го тура чемпионата России. В этой встрече он забил гол.

«От этой ничьей большой осадок. Мы понимали важность этого матча и хотели победить. К сожалению, одно очко, ребята разочарованы. У нас еще 12 туров, будем двигаться дальше. Забитый мяч никак не скрасил впечатления от матча. Мы играем, чтобы побеждать и голы важны, когда мы побеждаем, а так всего лишь очко. К сожалению, «Факел» — самая миролюбивая команда. Мы стараемся, бьемся, а результаты вот такие 1:1, 0:0, 2:2, 3:3. Мы никогда не опускаем руки, играем до конца, но так получается», — цитирует Metaratings.ru Гонгадзе.

«Химки» набрали 13 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 14 очками идет на 13-м месте.

Источник: https://metaratings.ru/news/gongadze-zabityi-myach-ne-skrasil-vpechatleniya-ot-nichei-s-khimkami-bolshoi-osadok-232582/
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Георгий Гонгадзе
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