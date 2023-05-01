Гонгадзе: «Сейчас у меня цель оставить «Факел» в РПЛ. Дальше загадывать не могу»

Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе рассказал корреспонденту «СЭ» о своем будущем.

«Я никогда не опускал руки. Два года назад играл в любительской лиге, много прошел во втором дивизионе, потом был в ФНЛ. У меня была цель достичь элиты нашего футбола, попасть в РПЛ. Я благодарен «Факелу» за то, что сделали мне предложение. Стараюсь и отрабатываю свой контракт. Следующая цель? Сейчас у меня цель оставить «Факел» в РПЛ. Дальше загадывать не могу», — сказал Гонгадзе «СЭ».

В текущем сезоне 27-летний российский форвард провел за воронежскую команду 29 матчей, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.