Гонгадзе заявил, что не просил самый большой оклад в «Факеле»

Нападающий Георгий Гонгадзе опроверг информацию о том, что требовал от «Факела» зарплату в миллион рублей.

«Мой контракт с «Факелом» закончился 10 июня, после стыкового матча. Переговоры велись довольно долго, мы общались с 15-го числа. Все разговоры были конфиденциальными. Ни я, ни мои представители никому не разглашали деталей. Это нормальное правило — не афишировать ни условия, ни бонусы. Клуб предложил мне условия, которые существенно ниже, чем у других нападающих в команде. Просил ли у «Факела» миллион? Эта информация, по всей видимости, пошла со стороны «Факела». Я никакие условия не разглашал и сейчас не буду этого делать. Обсуждение условий — некорректное поведение, а вести себя некорректно по отношению к клубу и людям, которые вели переговоры, я не хочу. И еще раз — я просил не самую большую зарплату в команде, а столько же, сколько получают другие нападающие. Разве я, как лучший бомбардир, не могу на это рассчитывать?» — приводит слова Гонгадзе «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний российский форвард провел за воронежскую команду 29 матчей, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Гогнадзе покинул «Фаел» по истечении контракта.