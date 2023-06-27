Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:48

Гонгадзе заявил, что не просил самый большой оклад в «Факеле»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий Георгий Гонгадзе опроверг информацию о том, что требовал от «Факела» зарплату в миллион рублей.

«Мой контракт с «Факелом» закончился 10 июня, после стыкового матча. Переговоры велись довольно долго, мы общались с 15-го числа. Все разговоры были конфиденциальными. Ни я, ни мои представители никому не разглашали деталей. Это нормальное правило — не афишировать ни условия, ни бонусы. Клуб предложил мне условия, которые существенно ниже, чем у других нападающих в команде. Просил ли у «Факела» миллион? Эта информация, по всей видимости, пошла со стороны «Факела». Я никакие условия не разглашал и сейчас не буду этого делать. Обсуждение условий — некорректное поведение, а вести себя некорректно по отношению к клубу и людям, которые вели переговоры, я не хочу. И еще раз — я просил не самую большую зарплату в команде, а столько же, сколько получают другие нападающие. Разве я, как лучший бомбардир, не могу на это рассчитывать?» — приводит слова Гонгадзе «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний российский форвард провел за воронежскую команду 29 матчей, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Гогнадзе покинул «Фаел» по истечении контракта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/georgij-gongadze-ya-ne-prosil-samy-j-bol-shoj-oklad-v-komande/
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Георгий Гонгадзе
1
0
Читайте также
Сорокин остался без приза. Но российские вратари все равно лучшие в мире
Президент ИИХФ принес извинения за невключение Мичкова в материал о предстоящем драфте НХЛ
Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК «Вагнер» в Белоруссию
Российский самолет направляется в США для вывоза дипломатов
Путин: ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась государством — 86 млрд рублей за год
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин предложил сделать бонусную систему при выплате зарплат футболистам

Хусаинов уверен, что Мажич не справится с должностью главы департамента РФС