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Судейство

Сегодня, 13:15

Гонорары российских судей будут увеличены. На что может рассчитывать арбитр РПЛ?

Гонорары российских судей будут увеличены
Александр Бобров
Шеф-редактор
Футбольный судья Сергей Карасев
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», с 1 июля 2025 года РФС увеличит размеры вознаграждений, выплачиваемых судьям за обслуживание матчей чемпионата России. Гонорар судьи возрастет с 200 тысяч рублей до 214 тысяч, ассистента рефери и видеоарбитра — со 100 тысяч до 107 тысяч, помощника видеоарбитра — с 50 тысяч до 53 500. Также на 3 с половиной тысячи, до 53 500, увеличится гонорар инспектора.

Вырастет и ежемесячная зарплата судей и ассистентов — с 50 тысяч до 53 500.

Повышение в разной степени коснется и судей первой и второй лиг.

Размеры вознаграждений судей и инспекторов за обслуживание одного матча чемпионата России-2024/25 и -2025/26
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