Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:46

Гонсалес считает, что еще рано говорить о чемпионстве «Краснодара»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес отметил, что «быки» набрали ход, но говорить о чемпионство в РПЛ еще рано.

В субботу, 28 сентября, краснодарская команда обыграла «Зенит» (2:0) в 10-м туре РПЛ и вышла на первое место в турнирной таблице с 24 очками.

«Если говорить об игре в целом, то у соперника не получилось создать таких явных моментов, не было шансов. Естественно, мы ожидали от них хорошей игры во владении мяча, но у них ничего не было, за исключением попадания в штангу в первом тайме. У нас получилось воспользоваться нашими возможностями, также получилось контролировать очень многие моменты», — приводит ТАСС слова Гонсалеса.

В следующем туре «Краснодар» дома сыграет с подмосковными «Химками» 6 октября.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Джованни Гонсалес

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
ВАДА хочет добиться дисквалификации Синнера из-за допинга
Силы ПВО уничтожили 125 украинских БПЛА над семью регионами РФ и Азовским морем
В США заявили о потере благосклонности американцев к запросам Зеленского
Врач-диетолог рассказала о признаках диабета на коже
Глушенков появился в нескромной футболке, Лусиану жестко били ниже пояса, Караваев все разрушил, но это была игра уровня Лиги чемпионов. Что случилось в матче «Краснодар» – «Зенит»
Коган заявил, что ISU продлил отстранение россиян и белорусов от турниров
Материалы сюжета РПЛ, 10-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Юран: «Сложилось впечатление, что «Спартак» не разбирал «Локомотив»
Юран раскритиковал иностранных специалистов в РПЛ: «Посмотрите тройку лидеров — все с русскими тренерами»
Юран назвал катастрофой положение «Спартака» в таблице РПЛ
Койта: «Моя адаптация в ЦСКА — вопрос времени»
Весной Мусаев и Галактионов были одними из самых критикуемых тренеров. А теперь они делят первое место!
Черников считает матч с «Зенитом» лучшим для «Краснодара» в этом сезоне
Сегодня
Вчера
Неделя