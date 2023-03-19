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Сегодня, 18:10

Гонсалес — о матче с «Ростовом»: «Были переломные моменты, которые сломили наш настрой»

Алина Савинова
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Футболист «Химок» Кристиан Гонсалес поделился впечатлениями от матча 20-го тура чемпионата России против «Ростова» (0:1).

«Мы вышли очень мотивированными на игру. Но первые минуты оказались слишком тяжелыми из-за удаления и пенальти. Вышли спокойными на этот матч, но, повторюсь, были переломные моменты, которые сломили наш настрой. Надеюсь, что в следующих играх мы сможем реализовать наши возможности и показать результат», — приводит Metaratings.ru слова Гонсалеса.

Сегодня, 19 марта, «Химки» потерпели поражение от «Ростова» в рамках матча 20-го тура чемпионата России (0:1). Подмосковная команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (13 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/gonsales-perelomnye-momenty-v-igre-s-rostovom-slomili-nastroi-khimok-236767/
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