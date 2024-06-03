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3 июня, 23:45

Гордеев: «Зениту» удалось не расклеиться, когда начались проблемы»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Андрей Гордеев оценил выступление «Зенита» в завершившемся сезоне.

«Результат великолепный. Были шероховатости, но главное, что команда преодолела все сложности. Было понятно, что потенциал у «Зенита» высокий и задача была не проиграть самим себе. С чем команда справилась достойно.

Побеждает сильнейший. Я бы сказал, что «Зениту» удалось не расклеиться, когда начались проблемы. Он не впал в разборки, а планомерно шел к своей цели», — цитирует Гордеева «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Кроме того, команда Сергея Семака стала победителем FONBET Кубка России, обыграв в суперфинале турнира «Балтику» (2:1).

 

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Андрей Гордеев
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