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Сегодня, 16:11

Гордеев назвал переход Медины в «Спартак» усилением для клуба

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный эксперт Андрей Гордеев поделился мнением по поводу перехода в «Спартак» полузащитника Хесуса Медины.

«Не могу сказать, что я удивлен. Когда такие ребята, которые где-то поиграли, приходят в наши команды, для меня это положительная история. Подойдет он или нет, пусть разбирается тренерский штаб команды. А что касается прямого перехода из ЦСКА в «Спартак», то сейчас к этому меняется отношение. Футболисты стали профессиональными, поэтому я нормально отношусь к таким переходам. Это жизнь. Абаскаль сказал, что левоногого Медины не хватало в прошлом сезоне, потому что в полузащите все правоногие? Тут виднее Абаскалю, потому что он работает с командой и понимает, как будет использовать игрока. Может он найдет ему более качественное применение. Для «Спартака» это однозначно усиление. Считаю ли Медину топ-игроком? Я бы не назвал его таковым. Топ-футболисты — это те, кто играет в сильных клубах, на хорошем счету в своей сборной, добивается каких-то трофеев. Нет смыла делать топов из средних футболистов», — приводит слова Гордеева «Евро-Футбол.Ру».

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. 26-летний футболист подписал контракт со спартаковцами до конца июня 2026 года. Ранее полузащитник выступал за ЦСКА. Всего он провел 45 матчей за армейцев, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005210620_gordeev_ne_nazovu_medinu_top-igrokom_no_dlya_spartaka_eto_usilenie
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Андрей Гордеев
Хесус Медина
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