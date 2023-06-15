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Гордеев оценил игру форварда «Ахмата» Агаларова в этом сезоне

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев оценил игру форварда «Ахмата» Гамида Агаларова в этом сезоне.

«Когда я вызывал Гамида в сборную, меня сильно критиковали, искали в этой истории махачкалинский след. Думали, что я вызываю Гамида, потому что он сын Руслана Агаларова, с которым я играл. Что касается его нынешнего состояния, то могу сказать, что нападающему всегда трудно найти себя. Гамид проходит стадию становления, у него еще есть время», — цитирует Sport24 Гордеева.

В сезоне-2021/22 Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 19 голов за «Уфу». После перехода в «Ахмат» летом 2022 года он забил лишь 5 мячей в 29 встречах.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-14-eks-trener-yunosheskoy-sbornoy-vyzyval-agalarova-vse-iskali-makhachkalinskiy-sled-mol-zovu-potomu-chto-syn-rusika
Гамид Агаларов
Футбол
ФК Ахмат
Андрей Гордеев
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