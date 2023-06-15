Гордеев оценил игру форварда «Ахмата» Агаларова в этом сезоне

Бывший главный тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев оценил игру форварда «Ахмата» Гамида Агаларова в этом сезоне.

«Когда я вызывал Гамида в сборную, меня сильно критиковали, искали в этой истории махачкалинский след. Думали, что я вызываю Гамида, потому что он сын Руслана Агаларова, с которым я играл. Что касается его нынешнего состояния, то могу сказать, что нападающему всегда трудно найти себя. Гамид проходит стадию становления, у него еще есть время», — цитирует Sport24 Гордеева.

В сезоне-2021/22 Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 19 голов за «Уфу». После перехода в «Ахмат» летом 2022 года он забил лишь 5 мячей в 29 встречах.