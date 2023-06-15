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Гордеев ответил на обвинения бывшего тренера в сдаче двух матчей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Анжи» Андрей Гордеев ответил на обвинения бывшего тренера Александра Пискарева в сдаче двух матчей.

«Я не хочу это как-то комментировать или что-то противопоставлять. Муслимычу тогда реально стало плохо. Мы, естественно, проходили его проведать. Ни о каких играх мы с ним не разговаривали. Какие могут быть указания, когда человеку плохо? А Пискарев просто не сработался с командой. У нас был мастеровитый, авторитетный коллектив, при этом к Муслимычу мы всегда относились с пиететом. А когда этого человека назначили исполнять обязанности, он начал катить бочку на тренировки Гаджи Муслимыча — там было скучно, тут неправильно. Он не сработался с нами, в коллективе так себя не ведут. Свои амбиции надо отодвигать. После второго поражения он подошел ко мне и спросил, что ему делать. Я ответил прямо: «Вам надо уходить». Но спустя время он, оказывается, подумал, что его слили. Могли ли те матчи быть договорными? Нет, полный бред. У многих тренеров есть такая болезнь — если что-то в игре пошло не так, значит, матч договорной. Я сам болел этим. Причины поражения всегда нужно искать глубже. А такая мнительность тормозит тренера. Легче всего сказать: «Меня слили». В таком случае с моим опытом работы я могу сказать, что меня слили везде. Но это же неправда», — приводит слова Гордеева Sport24.

Пискарев, бывший помощник Гаджи Гаджиева в «Анжи», недавно обвинил футболистов махачкалинского клуба в сдаче двух матчей в 2003 году — липецкому «Металлургу» и «Факелу». По его мнению, Гаджиев специально симулировал болезнь, чтобы не руководить командой. Находясь в больнице, он якобы раздавал игрокам «нужные» указания, подставив Пискарева.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-15-eks-futbolist-anzhi-gordeyev-otvetil-na-obvineniya-byvshego-trenera-v-sdache-dvukh-matchey
Футбол
ФК Анжи
Александр Пискарев
Андрей Гордеев
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