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Гордеев: «И Роберто Карлос, и Это'О на свою популярность реагировали максимально адекватно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Анжи» Андрей Гордеев рассказал о человеческих качествах бывших звезд махачкалинского клуба Роберто Карлоса и Самюэля Это'О.

«И Роберто, и Это'О на свою популярность реагировали максимально адекватно. На любую просьбу болельщиков сфотографироваться или дать автограф сразу соглашались. Это их отличает от наших футболистов. С одной стороны — звезды. С другой — добрые люди, с которыми интересно работать», — цитирует Sport24 Гордеева.

Роберто Карлос с 2011 по 2012 год сыграл 28 матчей за «Анжи», забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Это'О с 2011 по 2013 год за махачкалинцев сыграл 73 матча, забил 36 голов и сделал 16 голевых передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-15-eks-trener-anzhi-roberto-karlos-i-etoo-srazu-soglashalis-na-avtograf-ili-foto-eto-otlichayet-ikh-ot-nashikh
Роберто Карлос
Самюэль Это`О
Футбол
ФК Анжи
Андрей Гордеев
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