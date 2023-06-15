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Экс-футболист «Динамо»: «Ребят из команды побили братки. Толстых подключил связи, потом пришли извиняться»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Динамо» Андрей Гордеев рассказал, как в 90-е игроки московского клуба столкнулись с людьми, которых принято называть братками.

«На тренировку основного состава «Динамо» однажды не пришла целая группа игроков. Выяснилось, что накануне они праздновали чей-то день рождения. Сидели в квартире, шумели, громко слушали музыку. Одним браткам, которые были соседями, это не понравилось. Пришли и побили ребят. Но «Динамо» не простой клуб. Тогда президентом был Николай Толстых. Ему пришлось подключить связи. Помню, что обидчики потом приходили извиняться», — цитирует Гордеева Sport24.

Гордеев выступал за «Динамо» с 1995 по 1998 год.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-15-eks-futbolist-dinamo-rebyat-iz-komandy-pobili-bratki-tolstykh-podklyuchil-svyazi-potom-prishli-izvinyatsya
ФК Динамо (Москва)
Андрей Гордеев
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