Экс-футболист «Динамо»: «Ребят из команды побили братки. Толстых подключил связи, потом пришли извиняться»

Бывший футболист «Динамо» Андрей Гордеев рассказал, как в 90-е игроки московского клуба столкнулись с людьми, которых принято называть братками.

«На тренировку основного состава «Динамо» однажды не пришла целая группа игроков. Выяснилось, что накануне они праздновали чей-то день рождения. Сидели в квартире, шумели, громко слушали музыку. Одним браткам, которые были соседями, это не понравилось. Пришли и побили ребят. Но «Динамо» не простой клуб. Тогда президентом был Николай Толстых. Ему пришлось подключить связи. Помню, что обидчики потом приходили извиняться», — цитирует Гордеева Sport24.

Гордеев выступал за «Динамо» с 1995 по 1998 год.