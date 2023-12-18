Гордеев: «Чемпионство «Краснодара» будет неожиданностью»

Футбольный эксперт Андрей Гордеев высказался об игре «Краснодара» в первой части сезона-2023/24 РПЛ.

«Сейчас команда смотрится задорно, достаточно организованно. «Краснодар» всегда отличала комбинационная игра, неплохие взаимодействия. Сейчас еще добавилось везение, без которого никак. Плюс у «быков» есть надежная игра в обороне, а она больше влияет на результат, чем яркая игра в атаке. Надо посмотреть, как кто проведет подготовку зимой и какие изменения в составе будут. Тут надо говорить не только о команде Ивича, но и об их конкурентах. Можно ведь сделать все правильно и все равно оказаться ниже планируемого. Мне кажется, южане созрели и заслужили чего-то большего. Это важно. В целом чемпионство «Краснодара» было бы неожиданностью», — приводит слова Гордеева «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» отстает от «быков» на 2 очка. Замыкает тройку лидеров «Динамо» (32 очка).