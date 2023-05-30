Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:50

Гордеев: «Ростов» выглядит предпочтительнее многих команд»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Футбольный эксперт Андрей Гордеев предположил, у какой команды наибольшие шансы занять второе место в РПЛ.

«Мне кажется, что ЦСКА проводит этот сезон более стабильно и цельно. Понятно, что в последнем матче может быть все, что угодно. «Ростов» очень достойно выступил, исходя из своих резервов. Хочется отметить работу Карпина. Не знаю, наиграли они на серебро или нет, но сама команда достойная. С точки зрения футбола, южане выглядят предпочтительнее многих команд. Единственное, резервов у них маловато. Не знаю, хватит ли их на решающий матч. Столько вопросов в конце сезона. Интересная будет развязка», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гордеева.

На данный момент ЦСКА с 55 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, имея в активе 54 очка. «Ростов» расположился на 4-й позиции (53 очка).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005141749_gordeev_ne_udivlyus_esli_serebro_zavoyuet_rostov
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Андрей Гордеев
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему отказ сборной России от Кубка ЦАФА — это провал
Марко Ройс опять не стал чемпионом. Но не надо его жалеть
Женщина погибла при обрушении трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону
В Саратове вынесли приговор отравившей дочь и троих внуков женщине
Путин подтвердил нанесение удара по штабу военной разведки Украины
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: финиш чемпионата России-2022/23
Рианчо считает, что после ухода Промеса в «Спартаке» наступят трудные времена
Чугунов: «Карпин сам понимает, что «Ростов» не заслуживает быть в призерах»
«Факел» планирует выкупить Якимова у «Краснодара», если останется в РПЛ
Джикия — о том, как хулиганил в детстве: «Воровали яблоки и груши»
Заболотный, Маргасов и Бурмистров продлили контракты с «Сочи»
Щербаченко объяснил, почему ничья в матче ЦСКА — «Краснодар» стала закономерным результатом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чугунов: «Карпин сам понимает, что «Ростов» не заслуживает быть в призерах»

Рианчо считает, что после ухода Промеса в «Спартаке» наступят трудные времена