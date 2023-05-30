Гордеев: «Ростов» выглядит предпочтительнее многих команд»

Футбольный эксперт Андрей Гордеев предположил, у какой команды наибольшие шансы занять второе место в РПЛ.

«Мне кажется, что ЦСКА проводит этот сезон более стабильно и цельно. Понятно, что в последнем матче может быть все, что угодно. «Ростов» очень достойно выступил, исходя из своих резервов. Хочется отметить работу Карпина. Не знаю, наиграли они на серебро или нет, но сама команда достойная. С точки зрения футбола, южане выглядят предпочтительнее многих команд. Единственное, резервов у них маловато. Не знаю, хватит ли их на решающий матч. Столько вопросов в конце сезона. Интересная будет развязка», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гордеева.

На данный момент ЦСКА с 55 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, имея в активе 54 очка. «Ростов» расположился на 4-й позиции (53 очка).