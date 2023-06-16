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Гордеев: «Конечно, тот матч с ЦСКА не был договорным»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев вспомнил о матче с ЦСКА (4:6), который произошел 20 сентября 2015 года. Тогда саранская команда после 15 минут игры вела со счетом 3:0, но в итоге проиграла.

— Запоминающийся матч — это точно, — цитирует Sport24 Гордеева. — Генеральный директор мне после этой игры сказал: «Андрей Львович, как вы это сделали на ровном месте?! Мы этот матч продали Евроспорту за баснословную сумму». Это были первые заработанные клубом деньги.

— Через некоторое время после этого поражения вы ушли из «Мордовии» и в своих интервью недвусмысленно намекали, что в этом матче все решил неспортивный принцип.

— Я тогда находился под большим впечатлением. Повторюсь, подозревать команду в сдаче матча — удел молодых, начинающих специалистов. Я тогда искал не там, где нужно. Конечно, матч с ЦСКА тогда не был договорным.

— Как тогда «Мордовия» умудрилась проиграть 4:6, к перерыву ведя 3:0?

— ЦСКА перед нами играл матч в Лиге чемпионов — на большом стадионе, с заполненными трибунами. А в Саранске их встретила поливальная машина на искусственном поле. Они подумали, что выйдут и обыграют нас на одной ноге. Ментально ЦСКА оказался не готов к игре. У нас тогда была приличная команда, вот мы им три и забили в первом тайме. В перерыве Слуцкий поговорил со своими игроками, настроил их. Потом же рассказывали, что он обещал всю основу взять на Кубок играть куда-то в Сибирь, если не победят нас. На второй тайм вышел уже абсолютно другой ЦСКА, которому мы уже ничего не могли противопоставить. За семь игр до этого мы пропустили семь мячей, а за один тайм с ЦСКА — шесть.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-15-eks-trener-mordovii-o-proigryshe-tsska-46-ya-togda-iskal-ne-tam-gde-nuzhno-konechno-tot-match-ne-byl-dogovornym
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