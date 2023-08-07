Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:39

Горовой считает, что Барриосу достаточно было показать желтую карточку

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Борис Горовой прокомментировал удаление полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче 3-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

«В данном игровом эпизоде красная карточка не совсем смотрится. Здесь достаточно было показать желтую. Не было как таковой фазы полета. Да, Барриос подкатился под Макарова сзади, но полузащитник «Динамо» не получил серьезную травму. Уверен, колумбиец не хотел нанести повреждение своему сопернику. У арбитра есть возможность посмотреть повтор, напряженная концовка. Если смотреть с формальной точки зрения, то в принципе можно было показать красную карточку. Если следовать духу игры, можно было ограничиться желтой. Не нужно превращать футбол в балет. Какова вероятность, что ЭСК РФС отменит красную карточку Барриосу? Могут отменить или дать один матч дисквалификации. Два вряд ли», — приводит слова Горового «Спорт День за Днем».

Он также поделился мнением, что российский чемпионат превращается в детский сад, матчи которого судят непонятные детсадовцы.

«Кто их допускает к матчам и кто их контролирует? Уже есть ВАР, осталось только квадрокоптеры добавить. Крайне низкий уровень судейства. Причем опытные арбитры также совершают ошибки. Вспомнить хотя бы недавний матч «Ахмат» — ЦСКА. Безнаказанность порождает халатность», — добавил Горовой.

В матче 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» (2:3), который прошел 6 августа, Барриос получил прямую красную карточку за фол на Макарове. Колумбийский футболист в подкате сбил полузащитника московской команды. После его удаления с поля «Динамо» забило победный гол в этой встрече.

Ранее стало известно, что Барриос был приглашен на заседание КДК РФС, на котором будет рассмотрен данный инцидент.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gorovoy-barriosu-dostatochno-bylo-pokazat-zhyeltuyu-kartochku
Вильмар Барриос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
17
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трамп: «Вылет женской сборной США с чемпионата мира отражает все то, что происходит с нашей нацией при жулике Джо Байдене»
«Динамо» обыграло «Зенит» в гостях в РПЛ впервые за девять лет
Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу об отравлении алкоголем 44 человек
Захарова назвала условия справедливого урегулирования ситуации на Украине
МВД России объявило в розыск украинскую журналистку Янину Соколову
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рябчук рассказал, что знает Абаскаля еще с Греции

Рыбус прокомментировал дебют за «Рубин» в матче со «Спартаком»