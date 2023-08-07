Горовой считает, что Барриосу достаточно было показать желтую карточку

Бывший полузащитник «Зенита» Борис Горовой прокомментировал удаление полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче 3-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

«В данном игровом эпизоде красная карточка не совсем смотрится. Здесь достаточно было показать желтую. Не было как таковой фазы полета. Да, Барриос подкатился под Макарова сзади, но полузащитник «Динамо» не получил серьезную травму. Уверен, колумбиец не хотел нанести повреждение своему сопернику. У арбитра есть возможность посмотреть повтор, напряженная концовка. Если смотреть с формальной точки зрения, то в принципе можно было показать красную карточку. Если следовать духу игры, можно было ограничиться желтой. Не нужно превращать футбол в балет. Какова вероятность, что ЭСК РФС отменит красную карточку Барриосу? Могут отменить или дать один матч дисквалификации. Два вряд ли», — приводит слова Горового «Спорт День за Днем».

Он также поделился мнением, что российский чемпионат превращается в детский сад, матчи которого судят непонятные детсадовцы.

«Кто их допускает к матчам и кто их контролирует? Уже есть ВАР, осталось только квадрокоптеры добавить. Крайне низкий уровень судейства. Причем опытные арбитры также совершают ошибки. Вспомнить хотя бы недавний матч «Ахмат» — ЦСКА. Безнаказанность порождает халатность», — добавил Горовой.

В матче 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» (2:3), который прошел 6 августа, Барриос получил прямую красную карточку за фол на Макарове. Колумбийский футболист в подкате сбил полузащитника московской команды. После его удаления с поля «Динамо» забило победный гол в этой встрече.

Ранее стало известно, что Барриос был приглашен на заседание КДК РФС, на котором будет рассмотрен данный инцидент.