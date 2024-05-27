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Горшков: «Митай — один из лучших лучших легионеров РПЛ. В следующем сезоне он может еще больше себя проявить»

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Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков считает, что защитник «Локомотива» Марио Митай может улучшить свой уровень игры в следующем сезоне РПЛ.

«Мне понравился Митай из «Локомотива». Хорошо смотрелся в опорной зоне, в обороне. Может, он не так ярок, как какие-то атакующие игроки, как Вендел или Клаудиньо из «Зенита», но он очень качественный и полезный. Мне понравилась его игра в защите, как начинал атаки команды, его виденье игры. Для меня он один из лучших легионеров РПЛ. В следующем сезоне он может еще больше себя проявить», — приводит слова Горшкова Legalbet.

В минувшем сезоне 20-летний защитник провел 27 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее Митай вошел в окончательный состав сборной Албании на чемпионат Европы-2024.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Марио Митай
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