Горшков: «Митай — один из лучших лучших легионеров РПЛ. В следующем сезоне он может еще больше себя проявить»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков считает, что защитник «Локомотива» Марио Митай может улучшить свой уровень игры в следующем сезоне РПЛ.

«Мне понравился Митай из «Локомотива». Хорошо смотрелся в опорной зоне, в обороне. Может, он не так ярок, как какие-то атакующие игроки, как Вендел или Клаудиньо из «Зенита», но он очень качественный и полезный. Мне понравилась его игра в защите, как начинал атаки команды, его виденье игры. Для меня он один из лучших легионеров РПЛ. В следующем сезоне он может еще больше себя проявить», — приводит слова Горшкова Legalbet.

В минувшем сезоне 20-летний защитник провел 27 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее Митай вошел в окончательный состав сборной Албании на чемпионат Европы-2024.