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Сегодня, 16:00

Горшков назвал место, которое обязательно нужно посетить в Карелии

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Футболист «Крыльев Советов» Юрий Горшков.
Юрий Горшков.
Фото ФК &quot;Крылья Советов&quot;
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Защитник сборной России и «Крыльев Советов» Юрий Горшков в интервью «СЭ» рассказал о своей малой родине.

— Чего не хватает в Самаре из того, что есть в Кондопоге, твоем родном городе?

— Бабушкиной еды. Ну и самих родственников: мамы и бабушки. Хотя они иногда приезжают на матчи. А вот я в Кондопоге редко бываю. Все одноклассники давно разъехались.

— Россияне охотно путешествуют внутри страны. Назови три причины, почему каждый должен увидеть Карелию.

— Первое — фантастическая природа. Второе — эмоции от самого отдыха: можно в баньке с друзьями в лесу у речки попариться, подышать карельским воздухом. Полный релакс души и тела. Третье — еда и напитки, которых нет нигде. Морошка, карельский бальзам, мёдик...

— Назови одно место, которое там обязательно нужно посетить.

— Горный парк «Рускеала». Озеро, скалы — прекрасные виды.

Юрий Горшков и&nbsp;Николай Писарев. «За сборную России готов сыграть в любой точке мира». Горшков о матче с Кенией и секрете «Крыльев»
ФК Крылья Советов (Самара)
Юрий Горшков
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