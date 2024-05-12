Горшков о поражении «Зенита» от ЦСКА: «Казалось, команда не упустит чемпионство»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение команды в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

«Неожиданный результат получился. Понятно, что «Зенит» серьезно усложнил себе ситуацию в РПЛ. Казалось, команда не упустит чемпионство, а теперь все под большим вопросом. Мы концентрировались весь сезон на гонке между «Зенитом» и «Краснодаром», а неожиданно подкралось «Динамо» и вышло на первое место, имея теперь преимущество в два очка. «Зенит» обязан побеждать в следующих матчах, но теперь он зависит от конкурентов, раньше такого не было», — сказал Горшков «СЭ».

«Динамо» после волевой победы над «Балтикой» в гостевом матче 28-го тура РПЛ (3:2) единолично возглавило турнирную таблицу. У бело-голубых — 53 очка, у «Зенита» — 51, у «Краснодара» — 50.