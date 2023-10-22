Горшков о клубе, в который он бы никогда не перешел: «Иногда лучше промолчать»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков в интервью «СЭ» ответил на вопрос, есть ли в России клуб, в который он никогда не перейдет.

«Уже усвоил урок: у нас были ребята, которые говорили, что хотят стать легендами «Крыльев» и за такой-то клуб выступать точно не будут. Проходит десять дней — человек уже там. Разводит руками: «Ну, так получилось...» Не хочется этих неловкостей. Или возьмем Медину, который сначала сказал, что никогда не перейдет «Спартак», а потом: «Я такого не говорил». Иногда лучше промолчать», — сказал Горшков «СЭ».

Горшков стал игроком «Крыльев Советов» в августе 2020 года. Всего он провел 128 матчей за самарскую команду, в которых отметился 7 голами и 18 результативными передачами.

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