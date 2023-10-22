Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:15

Горшков не связывает поражения «Крыльев» с эйфорией после разгромной победы над «Спартаком»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Футболист «Крыльев Советов» Юрий Горшков.
Юрий Горшков.
Фото ФК &quot;Крылья Советов&quot;
Telegram Дзен

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков в интервью «СЭ» высказался о вылете из FONBET Кубка России.

— Почему после разгромной победы над «Спартаком» «Крылья» проиграли два матча подряд? Эйфория?

— Никакой эйфории. С «Ахматом» в Кубке играли на третий день, но о «Спартаке» уже не думали. Была большая ротация, а «Ахмат», наоборот, выставил основу, да еще забил на первых минутах. Пришлось отыгрываться, оголять зоны. В Нижнем другая история. Мы держали мяч, владели инициативой, но у соперника был грамотный план на игру, плюс быстрый гол помог.

— Владислав Шитов считает, что вылет из Кубка России — небольшая потеря для «Крыльев». Согласен?

— Нет! В отличие от Влада у нас есть опыт участия в финале. Это не только возможность завоевать трофей, но и непередаваемые эмоции, которые хочется получать каждый год. А тут... Мягко говоря, неприятно.

«Крылья Советов» занимают 4-е место в турнирной таблице группы С, набрав 3 очка. Самарский клуб досрочно лишился математических шансов на выход в плей-офф FONBET Кубка России.

Полностью интервью Горшкова читайте на сайте «СЭ»

Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
Владислав Шитов
Юрий Горшков
0
Читайте также
Горшков: «Мы не рассматриваем «Краснодар» или «Зенит» как конкурентов. Пусть сами между собой разбираются»
Горшков о клубе, в который он бы никогда не перешел: «Иногда лучше промолчать»
Путин по-немецки прокомментировал нападки в ФРГ на экс-канцлера Шредера
В Ленобласти найдено тело пропавшей неделю назад женщины
Экс-канцлер ФРГ Шредер посоветовал Бербок выбирать слова в разговорах о России
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Стали известны итоги жеребьевки 1/8 финала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России
Главный тренер «Шинника» Хомуха назвал закономерным итог кубкового матча с «Акроном»
Главный тренер «Акрона» Калешин: «Не было ни доли сомнения, что должны биться за проход в следующий раунд»
Тренер «Родины» Артига о победе над «Арсеналом» в Кубке России: «Сегодня буду лучше спать»
«Арсенал» Тула — «Родина»: видеообзор матча FONBET Кубка России
«Арсенал» — «Родина»: в пользу туляков не назначен пенальти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Пари НН»: Соболев вышел на второй тайм вместо Промеса

«Зенит» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч РПЛ