Горшков не связывает поражения «Крыльев» с эйфорией после разгромной победы над «Спартаком»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков в интервью «СЭ» высказался о вылете из FONBET Кубка России.

— Почему после разгромной победы над «Спартаком» «Крылья» проиграли два матча подряд? Эйфория?

— Никакой эйфории. С «Ахматом» в Кубке играли на третий день, но о «Спартаке» уже не думали. Была большая ротация, а «Ахмат», наоборот, выставил основу, да еще забил на первых минутах. Пришлось отыгрываться, оголять зоны. В Нижнем другая история. Мы держали мяч, владели инициативой, но у соперника был грамотный план на игру, плюс быстрый гол помог.

— Владислав Шитов считает, что вылет из Кубка России — небольшая потеря для «Крыльев». Согласен?

— Нет! В отличие от Влада у нас есть опыт участия в финале. Это не только возможность завоевать трофей, но и непередаваемые эмоции, которые хочется получать каждый год. А тут... Мягко говоря, неприятно.

«Крылья Советов» занимают 4-е место в турнирной таблице группы С, набрав 3 очка. Самарский клуб досрочно лишился математических шансов на выход в плей-офф FONBET Кубка России.

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