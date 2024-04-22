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Сегодня, 17:01

Горшков оценил игру «Зенита» в матче с «Оренбургом»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков рассказал, что думает о матче 25-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0). Победный мяч забил Клаудиньо.

— «Зенит» в оставшихся матчах должен быть мотивированным. Тогда у соперников будет немного шансов. Если дадут слабину, возникнут сложности в борьбе за титул.

— Вы удивлены, что «Зенит» с минимальным счетом выиграл у «Оренбурга»?

— В какой-то степени удивлен. Не знаю, с чем это связано. Это неуверенная победа «Зенита», потому что в конце игры могло все что угодно случиться, — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

После 25 туров «Зенит» набрал 50 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-gorshkov-esli-zenit-dast-slabinu-vozniknut-problemy-v-bor-be-za-titul/
Александр Горшков (футбол)
ФК Зенит
ФК Оренбург
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