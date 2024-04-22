Горшков оценил игру «Зенита» в матче с «Оренбургом»

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков рассказал, что думает о матче 25-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0). Победный мяч забил Клаудиньо.

— «Зенит» в оставшихся матчах должен быть мотивированным. Тогда у соперников будет немного шансов. Если дадут слабину, возникнут сложности в борьбе за титул.

— Вы удивлены, что «Зенит» с минимальным счетом выиграл у «Оренбурга»?

— В какой-то степени удивлен. Не знаю, с чем это связано. Это неуверенная победа «Зенита», потому что в конце игры могло все что угодно случиться, — цитирует Горшкова «РБ Спорт».