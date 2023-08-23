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Сегодня, 16:41

Горшков: «Зенит» в игре со «Спартаком» подтвердил, что может собраться на важный матч»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался об игре петербургского клуба в 5-м туре РПЛ.

20 августа «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счетом 3:1.

«Зенит» в очередной раз подтвердил, что может собраться на важный матч, опыт у команды есть. Раньше было непонятно, как команда будет играть без Малколма и Кузяева, но вернулся Вендел. Надо посмотреть, как будет «Зенит» выглядеть дальше. Я так понимаю, что еще ведутся поиски игроков», - приводит «РБ Спорт» слова Горшкова.

Также он ответил на вопрос, начнут ли петербуржцы после матча со «Спартаком» стабильно набирать очки.

«Конечно, команда сейчас может снова набирать очки, но «Урал» тоже хорошо играет. ЦСКА в такой ситуации, что им тоже нужны очки», — добавил экс-футболист.

На данный момент «Зенит» с 10 очками идет на 4-й позиции в чемпионате России. В 6-м туре команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Уралом», который расположился на 2-й строчке в турнирной таблице (13 очков). Матч пройдет 26 августа и начнется в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-gorshkov-zenit-v-igre-so-spartakom-podtverdil-chto-mozhet-sobrat-sya-na-vazhny-j-match-i-nachat-nabirat-ochki/
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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