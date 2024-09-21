Горшков о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит»: «Не извиняться же ему и просить прощения?»

Экс-полузащитник «Зенита» Александр Горшков прокомментировал «СЭ» оскорбления некоторых фанатов петербургского клуба в адрес нападающего Александра Соболева.

— Соболеву нужно делать только одно: не подстраиваться под болельщиков, а постараться принести пользу «Зениту» — это голы, очки, медали и прочее. Возможно, своим отношением к делу и игрой он сможет изменить мнение болельщиков. Изменить ситуацию словами? Ну это неправильно, не извиняться же ему и просить прощения? Есть поле и есть команда «Зенит», за которую он теперь выступает. Нужно быть преданным и приносить пользу.

— Стоит ли клубу организовать встречу между Соболевым и фанатами?

— Возможно, клуб уже как-то работает в этом направлении. Клуб должен предпринимать попытки, но чаще всего это (принятие) происходит, когда болельщики видят преданность, пользу, самоотдачу и самоотверженность. Мне кажется, это самый простой и прямой путь, — сказал Горшков «СЭ».

27-летний Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 10 миллионов евро.

Форвард сделал одну результативную передачу в 3 матчах за команду из Санкт-Петербурга.