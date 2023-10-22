Горшков: «Главный летний трансфер «Крыльев» — Николай Ларин!»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков в разговоре с «СЭ» высказался об академии «Чертаново».

— Если говорить об академии «Чертаново», то кажется, что сейчас там совершенно не тот уровень, который был при Николае Ларине.

— Это правда. При Николае Юрьевиче академия выигрывала чемпионаты России, в каждой юношеской сборной было по три-четыре чертановских футболиста, на выпуске ребята попадали в молодежные клубы РПЛ... Не знаю, что сегодня в «Чертанове» происходит, но успехов не видно.

— Ларин вернется в футбол?

— Так главный летний трансфер «Крыльев» — это Николай Юрьевич! Я не в курсе, какая конкретно у него должность. Может, советник. Но сейчас он всегда рядом с командой, мы каждый день его видим. Ларина нам очень не хватало.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко за 11 матчей.

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