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Сегодня, 12:59

Горшков поделился впечатлениями от съемок в скафандре для промо-ролика к матчу против «Локомотива»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился впечатлениями от съемок в скафандре для промо-ролика к матчу против московского «Локомотива».

«Костюм максимально удобный. Но вот сам шлем... Не знаю, как вообще космонавты справляются. Я секунд за 30 прошел половину поля, и дышать уже было нечем. Я понимаю, что у них есть баллон с кислородом. Но они же регулярно сталкиваются и с нехваткой кислорода, и с перепадами давления. С другой стороны, они долго к этому готовятся. Не замерз ли? Не, было комфортно. Как в кофте. Сыграть в нем с «Локомотивом»? Лучше башмачки надеть, которые мне выдали. Очень интересные. Как валенки... А вообще, мне нравится тема космоса. Помню, я однажды даже выступал в Карелии на День космонавтики. Стихотворение рассказывал. Так что с космосом у меня давние отношения. И на съемки я согласился сразу», — приводит слова Горшкова Sport24.

Матч между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» пройдет в субботу, 25 ноября, в Самаре и начнется в 13.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев.

Источник: https://sport24.ru/football/news-599067-futbolist-krylyev-gorshkov-o-syemkakh-v-skafandre-dyshat-byt-nechem-kak-voobshche-kosmonavty-spravlyayutsya
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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