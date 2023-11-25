Горшков поделился впечатлениями от съемок в скафандре для промо-ролика к матчу против «Локомотива»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился впечатлениями от съемок в скафандре для промо-ролика к матчу против московского «Локомотива».

«Костюм максимально удобный. Но вот сам шлем... Не знаю, как вообще космонавты справляются. Я секунд за 30 прошел половину поля, и дышать уже было нечем. Я понимаю, что у них есть баллон с кислородом. Но они же регулярно сталкиваются и с нехваткой кислорода, и с перепадами давления. С другой стороны, они долго к этому готовятся. Не замерз ли? Не, было комфортно. Как в кофте. Сыграть в нем с «Локомотивом»? Лучше башмачки надеть, которые мне выдали. Очень интересные. Как валенки... А вообще, мне нравится тема космоса. Помню, я однажды даже выступал в Карелии на День космонавтики. Стихотворение рассказывал. Так что с космосом у меня давние отношения. И на съемки я согласился сразу», — приводит слова Горшкова Sport24.

Матч между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» пройдет в субботу, 25 ноября, в Самаре и начнется в 13.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев.