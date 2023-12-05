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Сегодня, 15:27

Горшков предположил, почему «Зенит» стал так часто проигрывать в нынешнем сезоне РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков предположил, почему петербуржцы стали так часто проигрывать в нынешнем сезоне.

«Зенит» уязвим, потому что ушли Малком, Кузяев. Возможно, уже приелись победы и не хватает мотивации. Теперь «Зенит» неоднозначный фаворит чемпионата. Это видно и по турнирной таблице. Петербуржцы уже не так стабильны», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

После 17 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. Лидирует — «Краснодар» (35 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-gorshkov-zenit-teper-neodnoznachny-j-favorit-rpl-vozmozhno-prielis-pobedy/
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