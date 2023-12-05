Горшков предположил, почему «Зенит» стал так часто проигрывать в нынешнем сезоне РПЛ

Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков предположил, почему петербуржцы стали так часто проигрывать в нынешнем сезоне.

«Зенит» уязвим, потому что ушли Малком, Кузяев. Возможно, уже приелись победы и не хватает мотивации. Теперь «Зенит» неоднозначный фаворит чемпионата. Это видно и по турнирной таблице. Петербуржцы уже не так стабильны», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

После 17 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. Лидирует — «Краснодар» (35 очков).