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Горшков прибудет на сбор «Крыльев Советов» 24 июня

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Защитники «Крыльев Советов» Юрий Горшков и Александр Солдатенков присоединятся на подготовительный сбор самарской команды в понедельник, 24 июня.

«Горшков и Солдатенков отсутствуют, потому что были в расположении национальной сборной. 24 июня они присоединятся к команде. Остальные игроки все на месте», — приводит слова спортивного директора клуба Сергея Корниленко ТАСС.

Горшков и Солдатенков приняли участие в товарищеском матче против сборной Белоруссии (4:0). Горшков провел на поле все 90 минут, а Солдатенков вышел на замену на 78-й минуте.

В прошлом сезоне «Крылья Советов» заняли девятое место в таблице РПЛ.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Солдатенков
Юрий Горшков
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