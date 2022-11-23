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23 ноября, 21:35

Горшков признался, что недоволен результатами «Крыльев Советов» в первой части сезона РПЛ

Виктория Кравченко
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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков подвел итоги первой части сезона РПЛ после победного матча команды в Кубке России против «Спартака» (2:1). Он также подчеркнул, что был рад вернуться на поле. Футболист не играл с 3 октября из-за восстановления после травмы.

— Конечно, мы недовольны, потому что очень мало очков, много недобрали. Будем очень плодотворно работать на сборах и выгрызать очки в весенней части.

— Насколько сильно мешал туман на поле?

— В первом тайме я не играл, но со стороны казалось, что даже партнеров не было видно. А когда я вышел, что все как обычно было, все супер, — цитирует Горшкова Metaratings.ru.

Горшков получил травму в матче 11-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:0) и был заменен на 20-й минуте.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashchitnik-krylev-gorshkov-o-pervoy-chasti-sezona-my-nedovolny-mnogo-nedobrali-1421339/

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ТБ 2.5

21%

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ФК Крылья Советов (Самара)
Юрий Горшков
0
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