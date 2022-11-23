Горшков признался, что недоволен результатами «Крыльев Советов» в первой части сезона РПЛ

23 ноября, 21:35
Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков подвел итоги первой части сезона РПЛ после победного матча команды в Кубке России против «Спартака» (2:1). Он также подчеркнул, что был рад вернуться на поле. Футболист не играл с 3 октября из-за восстановления после травмы.
— Конечно, мы недовольны, потому что очень мало очков, много недобрали. Будем очень плодотворно работать на сборах и выгрызать очки в весенней части.
— Насколько сильно мешал туман на поле?
— В первом тайме я не играл, но со стороны казалось, что даже партнеров не было видно. А когда я вышел, что все как обычно было, все супер, — цитирует Горшкова Metaratings.ru.
Горшков получил травму в матче 11-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:0) и был заменен на 20-й минуте.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования