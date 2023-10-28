Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:59

Горшков призвал игроков «Зенита» быть во всеоружии в матче с «Ахматом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом».

«На мой взгляд, предыдущие матчи «Зенита» отчtтливо показали, что игрокам необходимо выходить с должным настроем на каждую игру. Только в этом случае удастся избежать проблем. Тем не менее «Ахмат» является достойным соперником. Грозненцы придерживаются современной манеры игры в футбол и не боятся оказывать прессинг. К тому же на петербуржцев давно принято настраиваться по-особенному. Хозяевам надо быть во всеоружии в предстоящей встрече», — приводит слова Горшкова RT.

На данный момент в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», в активе которого 28 очков. «Зенит» с 23 очками идет вторым. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» (21).

28 октября «Зенит» встретится с «Ахматом». Начало — в 19:00 мск.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1223217-gorshkov-zenit-match-ahmat
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
0
Читайте также
Ислам Махачев оплатил обед тренеру Волкановски, хотя тот называл самбо фейком
Форвард «Оттавы» Пинто дисквалифицирован на 41 матч НХЛ за ставки
Власти подтвердили обнаружение тела массового убийцы из штата Мэн
Newsweek: отказ Венгрии и Словакии в помощи Киеву стал ударом для Зеленского
Опять двойка: рост ключевой до 15% заморозит рынок ипотеки на вторичку
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи
Билялетдинов назвал «Факел» неудобным соперником для «Спартака»
Тихонов не исключает крайне результативную ничью в матче «Ростова» и «Локомотива»
Радимов считает «Ростов» фаворитом в матче с «Локомотивом»
Деменко считает, что игроки «Зенита» позволяют себе вальяжность
«Факел» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча
Рахимов заявил, что во втором тайме «Рубин» заслужил победу над «Балтикой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихонов не исключает крайне результативную ничью в матче «Ростова» и «Локомотива»

Билялетдинов назвал «Факел» неудобным соперником для «Спартака»