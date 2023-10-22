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Сегодня, 15:00

Горшков о возможном переходе Осинькина в российский топ-клуб: «Такое уже могло быть... Но мне не хочется, чтобы он уходил из «Крыльев»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Игорь Осинькин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков в интервью «СЭ» высказался о потенциальном уходе Игоря Осинькина из самарского клуба.

В «Спартак» постоянно сватают новых тренеров, вне зависимости от результатов. В том числе нередко звучит фамилия Осинькина. Нет тревоги, что его у «Крыльев» заберут?

Тревога должна быть у руководства, потому что в России специалистов подобного уровня мало. Работать с Игорем Витальевичем очень приятно. Он все объясняет, показывает. Система тренировок выстроена так, что прогрессируют и футболисты, и команда в целом.

— Команда-то не переживает, что Игорь Витальевич рано или поздно перейдет в российский топ-клуб?

— Такое уже могло быть... Честно, лично мне не хочется, чтобы Игорь Витальевич уходил. Но это же не от меня зависит.

По итогам 11 туров команда Игоря Осинькина занимает второе место в турнирной таблице российской премьер-лиги (РПЛ). В активе самарцев 21 очко. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 6 баллов.

Полностью интервью Горшкова читайте на сайте «СЭ»

ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Юрий Горшков
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