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Сегодня, 16:00

Горшков — о возможном матче сборной России против легионеров РПЛ: «Было бы интересно сыграть против лучших»

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Защитник «Зенита» Юрий Горшков в интервью «СЭ» оценил идею проведения матча сборной России против команды бразильцев РПЛ.

«Думаю, получилась бы очень интересная игра, достаточно конкурентная. Я бы не только бразильцев брал, у нас в лиге много других сильных легионеров — тот же Кордоба. Было бы интересно сыграть против самых лучших легионеров лиги. В РПЛ много сильных иностранных футболистов», — сказал Горшков «СЭ».

Ранее бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов предложил провести товарищеский матч между сборной России и бразильскими легионерами РПЛ.

Юрий Горшков. «Про «Зенит» скандируют от зависти. Другие тратят не меньше». Горшков — о своем выборе, Осинькине, сборной и квадроберах

Дарик Агаларов

Сборная России по футболу
Юрий Горшков

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