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Сегодня, 13:58

Горшков рассказал, как Бейл в ресторане выругался по-русски

Руслан Минаев
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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал историю, как его одноклубник Гленн Бейл выругался по-русски.

«Он в первую очередь выучил маты. И, когда он ругается, сразу улыбка на лице. Он их прям четко выговаривает. Знает все их значения. Мне знакомый официант рассказал историю. Недавно Глен пошел в их ресторан. Первая фраза: «Капец у вас тут холодно!» — цитирует Горшкова Sport24.

Ранее Горшков шуткой отреагировал на новость о драке между игроками «Локомотива» Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

Источник: Sport24
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
Юрий Горшков
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