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Сегодня, 17:31

Горшков рассказал, как Фролов принес на тренировку гранату

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков вспомнил, как вратарь самарского клуба Евгений Фролов принес на тренировку гранату.

«Я на другом конце поля находился, когда он ее взорвал. Так что сразу не понял, что за хлопок. Поворачиваюсь — все смеются. Интересный спецэффект. Да и Женек у нас интересный. У него постоянно подобные идеи в голове созревают», — приводит слова Горшкова Sport24.

Ранее Фролов рассказал, как принес светошумовую гранату на тренировку самарской команды.

24-летний Горшков выступает за «Крылья Советов» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 21 матч, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/football/news-599121-u-nego-postoyanno-podobnyye-idei-v-golove-sozrevayut-gorshkov-rasskazal-kak-frolov-prines-na-trenirovku-granatu
Евгений Фролов
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Юрий Горшков
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